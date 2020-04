Pellegrini, il suo sette sulla tuta di un’infermiera. E lui: “Sei grande. Un abbraccio” – FOTO

L’amore per i calciatori giallorossi anche in corsia, nella strenua e continua contro contro il Covid. Dopo Zaniolo, anche Lorenzo Pellegrini e il suo numero 7 sono comparsi sulla schiena di un’infermiera. E’ stata la figlia di quest’ultima a segnalare tutto al calciatore romanista, che su Instagram ha risposto mandando un messaggio di grandissima solidarietà: “Ciao Chiara! Tua mamma è una grande. Salutala da parte mia. Un abbraccio a tutti voi“. Dopo la raccolta per lo Spallanzani insieme a Nainggolan ed El Shaarawy e dopo la video chiamata con i liceali, Lorenzo Pellegrini si conferma uno dei romanisti più coinvolti e più vicini ai tifosi e al popolo romano.