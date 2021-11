Pellegrini, il fastidio al ginocchio non va via: verso la panchina con lo Zorya

Mourinho preserverà il suo capitano in vista del Torino. Ieri a Trigoria si è allenato a parte

L'impressione è che Lorenzo Pellegrini dovrà imparare a convivere con il dolore al ginocchio che lo sta tormentando da circa un mese. Il capitano della Roma è indispensabile per Mourinho, ma giocare ogni tre giorni in questo momento è davvero un problema per il numero 7. Lorenzo sta gestendo un'infiammazione al ginocchio sinistro e spesso è costretto a giocare sul dolore. Fosse per lui non si tirerebbe mai indietro, ma l'unico modo per alleviare il problema è restare a riposo, un'opzione non contemplabile. Dopo l'allenamento individuale di ieri, stasera con lo Zorya potrà partire dalla panchina. La prossima settimana però sarà chiamato agli straordinari. Con Veretout e Cristante out contro il Torino, il centrocampo sarà nelle sue mani. Dopo tre giorni ci sarà la trasferta a Bologna e poi il big match all'Olimpico contro l'Inter. Punti vitali per la Roma in vista della lotta per la Champions. Mourinho e Pellegrini tengono le dita incrociate.