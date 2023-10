Pellegrini, i muscoli fragili del capitano: in un anno 14 gare ai box per infortunio

Lorenzo non ci sarà per un mese e Mourinho dovrà affrontare il tour de force di metà ottobre e inizio novembre senza il suo numero 7. Un altro problema muscolare che non lascia in pace il centrocampista

Daniele Aloisi Collaboratore

Gli infortuni non lasciano in pace Pellegrini. Il capitano aveva da poco smaltito il problema all’adduttore mettendo a referto due gol con Frosinone e Servette, ma proprio contro gli svizzeri è andato di nuovo ko. La risonanza di ieri ha evidenziato la lesione ai flessori della coscia destra. Lorenzo ne avrà per un altro mese e punta a tornare al top della forma al derby del 12 novembre. Salterà Monza, Inter, Lecce e il doppio impegno europeo con lo Slavia Praga. Un’assenza pesante per Mourinho che lo ha definito un ‘giocatore con enorme potenzialità, ma con questa storia clinica’. Difficile dare torto allo Special One, infatti Pellegrini in questa stagione ha già saltato 4 partite alla quale andranno aggiunte le prossime 5. Dall’anno scorso tra club e Nazionale sono 14 le partite passate lontano dal rettangolo verde.

Guai muscolari e non solo per il numero 7 che fa fatica ad entrare in condizione a causa dei troppi stop. Inoltre, i tanti incontri ravvicinati non gli hanno mai permesso di recuperare con calma. In diverse circostanze ha stretto i denti, frase che ormai è diventata celebre sui social, e ha giocato sopra il dolore. Non è ancora riuscito a debuttare con l'Italia di Spalletti. Ad oggi il nuovo ciclo della Nazionale italiana è partito senza di lui e l’Europeo di giugno si avvicina. Competizione che ha già dovuto abbandonare nel 2021 per un infortunio dopo essere stato convocato.

Pellegrini out un mese: Mourinho perde qualità in mezzo al campo — Lorenzo Pellegrini non ci sarà per un mese e Mourinho dovrà affrontare il tour de force di metà ottobre e inizio novembre senza il capitano. Mancherà la qualità in mezzo al campo visto anche l’infortunio di Paulo Dybala. Senza giocatori in grado di creare occasioni e di accendere la luce José dovrà chiedere prestazioni di alto livello ad Aouar. L’algerino è l’unico che può rimpiazzare le caratteristiche del numero 7 e la strigliata post Servette è stata recepita. Inoltre, a fine mese tornerà anche Renato Sanches e con il recupero di Smalling e Llorente Cristante tornerà a centrocampo. Davanti la coppia Belotti-Lukaku o la possibilità di tornare al 3-4-2-1. Nella seconda ipotesi Aouar ed El Shaarawy giocherebbero alle spalle di Big Rom.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.