Pellegrini: “I derby sono complicati per i romani, ma giocarlo presto può darci una spinta in più”

Un derby alla seconda giornata che conta già tantissimo. Roma e Lazio scendono in campo alle 18 nella stracittadina che precede la sosta. Pochi minuti prima dell’inizio ha parlato Lorenzo Pellegrini. Ecco le sue parole.

PELLEGRINI A ROMA TV

Meglio o peggio giocarlo così presto?

Te lo dico dopo la partita. Può darci una spinta in più, forse è meglio. Vogliamo vincerla assolutamente.

La Roma è sfavorita?

A noi questo non interessa molto, dentro Trigoria noi pensiamo a preparare la partita per giocarla al 150% perché sappiamo quanto è importante per tutti e per noi vincerla.

Cosa ti aspetti da questo derby?

Mi aspetto che sia come quello dell’anno scorso. Il derby ha un sapore speciale rispetto alle altre partite.

PELLEGRINI A LAZIO STYLE CHANNEL

“Abbiamo cercato di preparare al meglio la gara come giusto che sia, provando a ripartire dai buoni spunti messi in mostra con il Genoa. Conosciamo bene la Lazio, vogliamo metterla in difficoltà. Di solito i derby sono complicati per i romani, non ho nulla da poter dire ai miei compagni. Con Immobile c’è una grande amicizia ma 180 minuti l’anno lo considero solo un avversario”.