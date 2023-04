Pellegrini ha regalato abbonamenti tv calcio per i pazienti del Campus Bio-Medico

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha regalato abbonamenti calcio al Centro di Cure Palliative “Insieme nella cura” della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, contribuendo anche ai costi per l’allestimento dell’impianto televisivo che consentirà ai tifosi, giallorossi e non solo, ricoverati nell’Hospice di accedere ai canali TV che trasmettono in streaming tutte le partite di Serie A, come riporta il sito web dell'Ospedale romano.