Pellegrini guida il gruppo durante l’allenamento: “Tutti insieme e col sorriso” – FOTO

Ultimo allenamento per la Roma, prima della sfida di Europa League contro lo Young Boys. Nel corso del riscaldamento, Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini hanno guidato il gruppo nella consueta corsa iniziale. Il centrocampista giallorosso ha postato la foto sul suo profilo Instagram, tramite una “Storia”, aggiungendo la didascalia: “Tutti insieme e col sorriso“.

Un modo per far capire che la Roma è la pronta per ripartire già dalla gara di domani sera, dopo la pesante sconfitta di domenica contro il Napoli.