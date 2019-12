Pellegrini: “Gruppo fantastico, ora tutti danno il massimo e forse in passato non accadeva”

La Roma vince a Verona dopo 90 minuti di battaglia. Ancora decisivo Lorenzo Pellegrini, autore di un assist per il gol di Kluivert. Il numero 7 romanista ha parlato a fine partita.

PELLEGRINI A ROMA TV

Partiamo dall’assist: è il settimo tra campionato ed Europa League. Un assist di sinistro

“Non l’ho ancora rivisto, ho visto solo Justin che partiva. Loro sono forti nell’uomo contro uomo e abbiamo preparato l’attacco alla profondità. E’ stato bravo anche Justin”.

Sapevamo che qua il Verona è una bella squadra

“Sono organizzati, giocano bene e hanno intensità. Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a reggere l’impatto e ci siamo riusciti”.

Oggi hai avuto l’occasione di segnare: non è che ora senti un po’ di frenesia nello sbloccarti?

“Sicuramente è una cosa che voglio molto. E’ meraviglioso fare assist, ma segnare ogni tanto mi farebbe contento. Oggi ho avuto l’occasione con la palla di Kolarov ma non è andata bene. Una volta ogni tanto vorrei anche io andare ad abbracciare i compagni per un gol”.

Oggi ti abbiamo visto più vicino a Dzeko sul centro sinistra. Era una cosa provata con il mister?

“Sicuramente sì, abbiamo preparato con il mister questi attacchi in profondità. Lui mi dice di svariare e di dare soluzioni ai miei compagni, per dare più linee di passaggio. Prediligo più stare verso destra e poi accentrarmi, ma il mister mi lascia libero”.

Avete dimostrato di saper vincere in maniera diversa dal solito. Avete capito che questa è la strada giusta

“Ci sono partite e partite. Ogni partita va affrontata in maniera diversa in base alle caratteristiche dell’altra squadra. Loro sono molto aggressivi e ti vengono a prendere nell’uno contro uno. La cosa importante è che questo gruppo è eccezionale e fantastico. Io do tutto per loro e tutti quanti danno il loro massimo. Forse qualcosa che è mancato negli altri anni”.

Parlavi di gol, potresti arrivare anche a 10…

“Speriamo di riuscire presto ad avvicinare la cifra dei dieci gol. Dobbiamo cominciare presto, perché siamo in ritardo (ride n.d.r.)”.

Devi cominciare da venerdì!

“Avete ragione”.