Pellegrini, gennaio di fuoco: eletto miglior calciatore del mese – FOTO

Fascia di capitano al braccio e testa alta. E’ stato un gennaio di altissimo livello quello di Lorenzo Pellegrini, culminato con l’elezione a giocatore del mese direttamente dai canali ufficiali giallorossi. Oltre alle vittorie, il sette romanista è stato presente in tante reti giallorosse, timbrando ad esempio il cartellino contro l’Inter di Conte e ripetendosi poi nella gara di Serie A con lo Spezia, nella quale ha messo a referto anche un assist (come nella sfida contro l’Hellas). Tanto però è il rammarico per non averlo avuto a disposizione contro la Juventus, nella sconfitta dello Stadium che invece ha aperto un febbraio che porterà la Roma all’importante impegno europeo contro lo Sporting Braga. E Pellegrini sarà li al comando delle operazioni per trascinare la truppa romanista.