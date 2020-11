Pellegrini papà per la seconda volta: “La famiglia si allarga” – FOTO

Notizie felici a casa Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, già papà della piccola Camilla, festeggerà presto la nascita di un altro figlio. A dare l’annuncio della novità la compagna del giocatore Veronica Martinelli, che ha affidato ad Instagram tutta la gioia per la nuova gravidanza: “La famiglia si allarga. Un dono meraviglioso in questo momento così buio, il nostro raggio di sole. Ti aspettiamo!”. Tutta la famiglia, qualche settimana fa, era risultata positiva al coronavirus ed aveva affrontato la quarantena: davvero uno splendido modo per gettarsi un brutto periodo alle spalle. La signora Pellegrini risulta essere incinta da sedici settimane.