Pellegrini, festa per il compleanno della figlia: presenti tanti compagni di squadra

Dopo un inizio difficile condito da un solo punto in due gare, la Roma fa gruppo e buona parte della squadra si è ritrovata ieri a casa di capitan Pellegrini. Il numero 7, insieme alla moglie in dolce attesa, ha organizzato la festa per il compleanno della piccola Camilla che ha compiuto 4 anni. Erano presenti Belotti, Mancini, Cristante, Spinazzola, Karsdorp e Rui Patricio. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per preparare la sfida di venerdì contro il Milan. Da domani potranno accogliere il nuovo acquisto Lukaku.