La vittoria contro il Cagliari consente alla Roma di rimanere sulla scia dell’Atalanta nella corsa al quarto posto. Dopo un primo inizio di anno buio per la squadra di Fonseca, arriva un’importante striscia positiva che rialza i giallorossi in campionato. Il primo ad esultare sui social per la vittoria contro i sardi è Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso su Instagram fa i complimenti ai suoi compagni di squadra: “Grandi ragazzi, grande Roma!”