Pellegrini, El Sha e Nainngolan con lo Spallanzani. L’Istituto ringrazia: “Un gol per tutti” – FOTO

In questo momento di emergenza sanitaria e di lotta al Coronavirus l’Istituto romano Spallanzani è stato sin da subito in prima linea in supporto ai pazienti e alle famiglie. E proprio l’ospedale ha voluto ringraziare con un tweet Pellegrini, Nainggolan ed El Shaarawy. I tre sono stati protagonisti nelle ultime settimane di una gara di solidarietà che ha permesso la raccolta di fondi destinati proprio all’Istituto capitolino. “Un gol che porta alla vittoria tutti insieme. Grazie alla donazione si potranno acquistare portatili di reparto che aiuteranno i ricercatori a velocizzare la diagnosi e la cura del paziente Marta Branca“. Questo il ringraziamento dello Spallanzani.