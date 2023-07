Pellegrini e Mancini regalano a Ultimo la nuova maglia della Roma

Tre sold out all'Olimpico e la nuova maglia della Roma in regalo. Il cantautore Ultimo, romano e romanista, chiude alla grande il tour di concerti nella sua città e nell'ultima serata ha ricevuto in omaggio la maglia griffata Adidas da capitan Lorenzo Pellegrini e da Gianluca Mancini che , insieme alle loro consorti, hanno seguito il concerto dalla tribuna.