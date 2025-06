Pellegrini e Mancini in vacanza insieme alle Maldive- FOTO

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini deve ancora attendere per l'inizio della nuova stagione. Gli allenamenti infatti riprenderanno dal 13 luglio prossimo con il ritiro estivo in programma a Trigoria. Nel frattempo, i giocatori giallorossi si godono la pausa e il relax di queste settimane in giro per il mondo. In particolare, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini si trovano insieme in vacanza alle Maldive sull'isola di Gaafaru. I due condividono insieme il riposo pre-stagionale in compagnia delle rispettive mogli, come mostrato da una storia Instagram di Veronica Martinelli, coniuge del numero 7 giallorosso.