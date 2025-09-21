Pellegrini e la dedica dopo il derby: “Per voi, per me, per noi Romanisti”

È Lorenzo Pellegrini il protagonista indiscusso di giornata con la sua rete che vale la vittoria del derby dopo un periodo complicatissimo. Premiata la scelta di Gasperini di rilanciarlo proprio nella stracittadina per la prima volta in questa stagione. L'ex capitano ha voluto celebrare l'importante successo con un post di Instagram che è una sorta di dedica ai tifosi giallorossi. "Per voi, per me, per noi Romanisti", la didascalia che accompagna il post. Anche al termine del match, ai microfoni di Dazn, l'ex capitano ha commentato il suo rapporto con la tifoseria: "Non ho mai messo in dubbio che mi vogliono bene. E io voglio bene a loro. Al di là di tutto, penso che questa squadra può migliorare ancora tanto. Ci sono persone, uomini veri, con grande personalità e che tengono tantissimo alla Roma. Mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani e di mandare avanti la passione per la Roma ai nostri tifosi, a chi arriva e a chi viene e non ha ancora capito dove è. Mancini è come un grande fratello di sangue diverso". Anche Mancio ha celebrato la rete di Pellegrini con una foto di Instagram che li ritrae insieme sotto la Curva Sud ormai vuota.