Pellegrini e il nuovo tatuaggio: sulla mano la scritta ‘Courage’ come Dybala

Arriva un nuovo tatuaggio per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma infatti, prima della partenza per il Portogallo, ha trovato il modo ed il tempo per andare a trovare il suo tatuatore di fiducia, Paolo Sellani. Appassionato da sempre di disegni e scritte sulla pelle, come tantissimi altri giocatori della serie A e non solo, il proprietario del Roma INK ha tatuato il capitano sulla mano destra. Una scritta in stampatello "Courage", poi un occhio con delle ali e vari simboli. Un disegno minimal, semplice e pulito per il numero 7 giallorosso che non è stato l'unico a scegliere questa parola da incidere sulla pelle. Infatti anche La Joya quest'estate aveva optato per la stessa identica tipologia di scritta, ma sul petto. Che ci possa essere un legame tra i due disegni è difficile ma di sicuro entrambi non temono la paura e le sfide della vita.