Pellegrini dopo la vittoria in partitella: “Squadra che vince non si cambia” – FOTO

Un'altra vittoria, evidentemente, per la squadra di Lorenzo Pellegrini in allenamento ad Albufeira. Il capitano della Roma, infatti, su Instagram ha festeggiato il successo con una foto con El Shaarawy, Felix, Bove, Cristante, Carles Perez, Boer e Ibanez in pettorina gialla. La scritta è inequivocabile: "Squadra che vince non si cambia", dice Lore.