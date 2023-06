Pellegrini: “Con Immobile siamo amici ma in campo diamo tutto per vincere”

Lorenzo Pellegrini è stato protagonista della trasmissione "Azzurri Live" andata in diretta da Coverciano sui social della Nazionale. Insieme al capitano giallorosso anche Ciro Immobile. I due hanno raccontato della loro amicizia fuori dal campo nonostante vestano la fascia da capitano di due squadre eternamente rivali come Roma e Lazio: "Siamo sempre stati grandi amici. Al di fuori non è mai un problema. Io ho anche dei miei amici che hanno scelto volontariamente di tifare per una squadra che non è quella giusta e spesso me lo chiedono. Io gli dico sempre che se mi ritrovassi in campo con mia madre farei di tutto per vincere, figuriamoci per un amico. Il rispetto non manca mai ma vincere è quello che proviamo a fare quando entriamo in campo". Queste le parole di Pellegrini a cui hanno fatto poi eco quelle di Ciro Immobile: "Ognuno lotta per portare a casa la vittoria. Quando siamo qui si parla di tutto tranne che di Lazio e Roma. Dopo il derby ci stringiamo la mano con rispetto, come è andata è andata. Noi siamo anche i due capitani e si deve dare l'esempio". Il numero 7 giallorosso ha poi proseguito parlando del raduno azzurro: "Sono giorni impegnativi perché la parte Sardegna è stata utile per compattare il gruppo ma a livello di allenamento abbiamo fatto tutto in maniera controllata. Ora a Coverciano stiamo iniziando a lavorare bene per preparare la partita". Poi alla domanda su Roberto Baggio ha aggiunto: "Non conosco Baggio personalmente ma anche io ho avuto modo di ascoltare storie su di lui e tutti mi hanno detto che è una persona eccezionale. Il giocatore anche era eccezionale, mi sarebbe piaciuto rubargli qualcosa. Ricordo ancora il gol con il Brescia su lancio di Pirlo contro la Juventus". Sulle sue abitudini e passioni ha continuato: "Per me più che il pranzo è importante la merenda e mi mangio un piatto di pasta intorno alle 17:30. Mi piacciono molto le macchine e infatti al forte village abbiamo perso un sacco di tempo sui go kart". Pellegrini ha poi concluso parlando dei suoi ricordi nelle nazionali giovanili: "Ho bei ricordi delle giovanili azzurre perché quando sei ragazzo stai scoprendo la nazionale e questo ti fa sentire importate. Il mio è stato un bel percorso con i due europei ma con un po' di rammarico perché non siamo riusciti ad arrivare in fondo però ho bellissimi ricordi. Ricordo un Italia-Spagna 3-1 al Dall’Ara, feci un gol io e due Chiesa".