Pellegrini compie gli anni e la Roma gli fa gli auguri: “Buon compleanno”

Giorno importante oggi per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso, infatti, festeggia le sue 27 candeline e la società giallorossa, tramite i propri profili social, ha voluto omaggiarlo con un video dedica speciale. La didascalia recita: "Buon compleanno". I commenti sotto il post, vedono tantissimi tifosi rende omaggio al centrocampista romano. Per Lorenzo, che ha definitivamente concluso la sua stagione, dopo la convocazione in Nazionale per le due partite di Nations League dove ha disputato solo qualche scampolo di partita contro l'Olanda, è tempo di ricaricare le pile e proiettarsi con forza alla prossima stagione. Quello di quest'anno è stato un cammino dove è stato spesso criticato per via di prestazioni non all'altezza. L'impegno non è mai mancato e la voglia di rifarsi è tanta. La Roma e Mourinho punta sul suo capitano per raggiungere i grandi obiettivi in programma nella società giallorossa.