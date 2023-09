Pellegrini: “Classifica inaccettabile. Non abbiamo sbagliato l’atteggiamento”

Le sue parole: "Bisogna assoltamente ripartite con una vittoria domenica. Noi continuiamo a lottare più di quello che stiamo facendo perché al momento non basta"

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Genoa. Queste le parole del capitano giallorosso:

PELLEGRINI A DAZN

Da capitano come ti spieghi una partita così brutta, con un atteggiamento sbagliato? “Non mi sento di dire questo per quanto riguarda l'atteggiamento. Loro erano molto bassi e hanno fatto gol subito. Abbiamo reagito bene dopodiché hanno ritrovato il gol. Ci sono delle cose che questa partita ci fa attenzionare ma aldilà di questo bisogna assolutamente ripartite con una vittoria domenica. È inaccettabile che la Roma abbiamo questi punti dopo queste giornate. Sta solo a noi che siamo dentro Trigoria cambiare le cose"

Il gruppo è compatto? Come si esce da un momento così? "Domenica ci sarà molta pressione perché non abbiamo alternative. L’unico modo di uscire dai momenti difficili è lavorare, guardare quello che si è sbagliato e fare di più di quello che si è fatto. Da questo ripartirà la Roma e il nostro gruppo”.

L’equilibrio che dovete avere è tra la fase offensiva e quella difensiva. È una cosa corale, tutti devono fare qualcosa in più? “Oggi è un caso a parte perché loro hanno trovato subito gol. Dopodiché ci siamo rimessi lì e loro dopo l’1-1 hanno fatto gol prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo pensavo che avremmo trovato il gol ma loro con una ripartenza hanno fatto il 3-1. È sicuro che ci sia qualcosa da migliorare, non è possibile avere 5 punti in classifica. Domenica è fondamentale per noi”.

Siete andati sotto il settore a sentire cosa aveva da dirvi. Cosa hai da dire a loro? “Siamo andati lì per una questione di rispetto. Loro sanno che questo gruppo cerca di fare il massimo per loro. Sappiamo l’amore che ci mettono, i sacrifici che fanno per esserci vicini ovunque. Noi continuiamo a lottare più di quello che stiamo facendo perché al momento non basta. Lo faremo per loro in primis”.

