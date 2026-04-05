Pellegrini: “Non siamo una squadra fragile. Nel primo tempo ho visto una bella Roma”

Le sue parole: "E' un dispiacere, quello che non manca mai a questa squadra è la voglia di fare il bene e dare tutto quel che si ha"

Redazione 5 aprile 2026 (modifica il 6 aprile 2026 | 00:08)

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro l'Inter. Queste le sue parole:

Come mai il rientro in campo ha presentato una Roma diversa, un po' persa? "Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol, abbiamo cercato in tutti i modi di raddrizzare la partita e ci eravamo riusciti pareggiando. Poi loro col tiro da lontano di Calhanoglu si sono riportati avanti a fine primo tempo. Siamo rientrati in campo e abbiamo preso un altro gol... non è mai facile reagire a tutti questi episodi in cui senti di essere abbastanza all'interno della partita, di poter far male e poter comandare la partita come accaduto nel primo tempo. Prendere gol così non ti aiuta".

Questo vostro periodo di difficoltà e di calo è figlio del gol di Gatti? La squadra ha sentito scivolarsi via un qualcosa che sentiva veramente vicino? "Sinceramente non penso che un gol preso al 93' di una partita possa compromettere l'impegno, la dedizione, la concentrazione e la voglia di vincere le partite. Sicuramente ci ha fatto arrabbiare, al di là dei due punti persi è stata vanificata una grande partita come era successo con le due contro il Milan. E' un dispiacere, quello che non manca mai a questa squadra è la voglia di fare il bene e dare tutto quel che si ha. Come oggi, dove davanti avevamo una squadra forte come l'Inter, ben allenata e ben messa il campo. Un gol preso su rimpallo non può e non deve inficiare sulla mentalità di un gruppo. Stiamo riscontrando delle difficoltà legate a degli episodi che in questo momento non ci aiutano. Bisogna rimettersi il caschetto tutti insieme e riportare gli episodi dalla nostra parte, a differenza di quanto accaduto nelle ultime settimane".

PELLEGRINI A SKY

A Milano si può perdere ma non con 5 gol. Cos'è successo? "L'Inter è forte e ben allenata. Abbiamo iniziato la partita prendendo questo gol immediatamente. Non era facile fare il primo tempo che abbiamo fatto. Dopo il gol ho visto una bella Roma nel primo tempo e credo sia l'unica cosa positiva di oggi. Il gol preso sul finale del primo tempo ci ha portato negatività e rientrando abbiamo preso subito il terzo. Abbiamo preso gol evitabili, ci possiamo lavorare ma indietro nel tempo non possiamo tornare. Tutti hanno commesso errori e dobbiamo migliorare se vogliamo alzare il livello".

Gasperini ha parlato di 'sofferenza', che tipo di fragilità viene fuori in questa squadra? Come sul gol di Gatti. "Credo che la partita di stasera e quella contro la Juve siano completamente diverse. Contro la Juve una grande partita, buttata per due episodi in cui non è andata bene. Oggi dopo il terzo gol la squadra non è riuscita a reagire. Non mi sento di parlare di fragilità perché una squadra fragile non fa quel primo tempo dopo aver preso il gol dopo 30 secondi. Parlo di errori di squadra, per me non c'è mai un unico responsabile".