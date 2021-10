Pellegrini: “Chiediamo scusa ai tifosi, bastonata che ci deve servire da lezione”

Le parole del capitano romanista: "Non sono preoccupato, sono molto arrabbiato"

In serata come queste il leader è chiamato a dare spiegazioni, tu che spiegazioni dai? “C’è poco da dire, quello che bisognava dirsi ce lo siamo detto negli spogliatoi ed è giusto che sia così. Dobbiamo chiedere scusa e ripartire da domani più forte di prima perché abbiamo partite importanti”.

La sconfitta che riporta tutti indietro? “Dipende da come si vedono le cose, tante volte con i figli bisogna usare un po’ il bastone per insegnare qualcosa. Noi abbiamo preso una bastonata e ce la siamo meritata, dobbiamo farlo nostro e far sì che dopo questa brutta figura che abbiamo fatto stasera ci rimanga qualcosa per essere meno altalenanti”.