Pellegrini, capitano in discussione: risponde ai fischi col gol. Poi la dedica speciale

Lorenzo rialza la testa nella giornata più difficile. Ieri mattina la morte della nonna, poi i fischi dello stadio. Una rete per riprendersi la squadra e giovedì arriva il Servette

Durante la tempesta si conoscono i navigatori diceva Seneca e Pellegrini ieri ha guidato la Roma nel momento più delicato dell’avventura di Mourinho . Lorenzo sta cercando di smaltire i guai fisici che lo perseguitano da inizio stagione. La fascia da capitano pesa e lo sta provando direttamente sulla sua pelle. Al momento della lettura delle formazioni è stato il più bersagliato dal pubblico e ha ricevuto tantissimi fischi. Una giornata difficile per il numero 7 che la mattina aveva perso la nonna ed è sceso in campo col pensiero di dedicarle un gol. Rete che arriva all’83’ grazie ad una pennellata di Dybala . Pellegrini si sblocca, prova a mettere le critiche a tacere e manda un bacio verso l’alto dove sicuramente una persona a lui cara stava facendo il tifo.

Le gare che verranno dovranno essere necessariamente quelle della conferma. Giovedì contro il Servette in Europa League non ci sarà la Joya e la creatività della squadra passerà dal suo destro. Il capitano dovrà innescare al meglio Lukaku o Belotti. José non ha ancora scelto chi guiderà l’attacco dei giallorossi contro la formazione svizzera.