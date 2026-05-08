Pellegrini al Liceo di Trigoria: “Noi romanisti siamo diversi”. E c’è anche Massara

Lorenzo Pellegrini e Marta Pandini hanno vissuto una giornata speciale e hanno partecipato all’evento “Anche la scuola in campo! – Il calcio spiegato dalle scienze” organizzato nel Liceo Scientifico Sportivo AS Roma di Trigoria. All'iniziativa era presente anche il direttore sportivo Frederic Massara. Ecco il comunicato del club giallorosso: "Mattinata a scuola per Lorenzo Pellegrini e Marta Pandini, che alcuni giorni fa hanno partecipato all’evento “Anche la scuola in campo! – Il calcio spiegato dalle scienze”, organizzato dal Club all’interno del Liceo Scientifico Sportivo AS Roma di Trigoria, dove tanti ragazzi delle giovanili giallorosse svolgono il proprio percorso scolastico. Per gli studenti, un’occasione speciale per conoscere da vicino due calciatori professionisti ma anche per affrontare tutte le tematiche di carattere scientifico correlate al gioco più bello del mondo, con l’obiettivo di evidenziare il legame indissolubile che c’è tra l’attività scolastica e quella sportiva.

Dopo il saluto introduttivo del Vice Preside, Prof. Ottavio Di Paolo, preceduto da quello del Chief Football Operating Officer dell’AS Roma, Maurizio Lombardo, e dagli interventi di Ricky Massara e Simone Canovi della direzione sportiva maschile e femminile, i docenti dell’Istituto Giovanni Paolo II – che tengono quotidianamente le proprie le lezioni all’interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini – hanno potuto approfondire temi come il ruolo dell’alimentazione per lo sportivo e le nuove tecnologie applicate ai metodi di allenamento, consentendo agli studenti di mettere a frutto le nozioni scientifiche apprese sui banchi di scuola “Portare questo stemma sul petto è un onore e una responsabilità per voi e per noi, perché noi romanisti siamo diversi dagli altri ed è raro che qualcuno ci possa insegnare qualcosa in termini di amore, di appartenenza e passione”, ha detto Lorenzo Pellegrini ai giovani calciatori presenti. “Quello che dovete fare andando al campo ogni giorno è divertirvi e pensare sempre a migliorarvi. Ancora oggi, dopo quasi 350 partite disputate con la Roma, vengo qui per imparare e capire in cosa posso migliorare per giocare la domenica”, ha concluso Pellegrini.