Pellegrini accompagna il piccolo Thomas a calcio. La moglie: “Avevi gli occhi lucidi…”

Si avvicina il derby dell'Olimpico tra Roma e Lazio. Lorenzo Pellegrini, che non ha ancora fatto il suo esordio in stagione, spera in un'opportunità per incidere nella sfida che lo scorso anno ha fatto cambiare idea sia ai tifosi che alla dirigenza. Intanto, fuori dal campo il numero 7 giallorosso ha accompagnato per la prima volta suo figlio Thomas, di appena 4 anni, a scuola calcio. A renderlo pubblico è stata sua moglie Veronica, che con una bellissima foto dei due mano nella mano ha immortalato il momento. Poi le sue dolci parole: "Emozionante vedere la tua felicità per il tuo primo allenamento di calcio tanto desiderato, piccolo Tommy. E poi tanto ma tanto emozionante vedere te, Lorenzo, con gli occhi lucidi guardare tuo figlio correre e giocare in quel rettangolo che per te è vita".