Pellegrini a Villa Stuart: oggi l’intervento al piede

Pochi minuti dopo le ore 7 di questa mattina Lorenzo Pellegrini, accompagnato dal suo agente Pocetta, è arrivato a Villa Stuart dove nelle prossime ore verrà sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi a causa di una frattura del quinto metatarso del piede destro rimediata al 71′ del secondo tempo della gara di domenica contro il Lecce.

Il centrocampista giallorosso dovrà restare ai box tra i 40 e i 60 giorni ma solo al termine dell’operazione sarà possibile stabilire i tempi precisi di recupero.

Una brutta tegola per Fonseca che, in assenza del numero 7 giallorosso, alternerà Zaniolo e Pastore alle spalle di Dzeko. Oppure sarà accentrato Mkhitaryan che però soffre per un piccolo fastidio all’inguine e dovrebbe restare a riposo giovedì nell’impegno di Europa League in Austria.