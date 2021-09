Pellegrini: “A Trigoria si avverte qualcosa di speciale” – VIDEO

Le parole del capitano giallorosso: "Mourinho mi ha aiutato tantissimo, posso solo dirgli grazie"

Quanto ti ha aiutato questa grande fiducia che Mourinho ha in te. "Moltissimo, posso solo ringraziarlo per quello che ha fatto ma questo è solo l’inizio. Deve continuare a farmi e a farci crescere. Quest’anno dentro Trigoria c’è qualcosa di speciale e dobbiamo godercela e continuare a migliorare se vogliamo un giorno vincere qualcosa”.

I numeri dicono che siete cresciuti tantissimo . "Direi in tutto, c’è qualcosa di speciale che si avverte e che probabilmente da quando ci sono io non c’è mai stato dentro Trigoria da quando sono tornato. Cerchiamo di raccogliere più frutti possibile da questo grande ambiente”.

Era da tanto che non sentivate un pubblico così. "Ne parlavo in panchina con Villar che mi ha detto: “Mammiate quanto è bello lo stadio”. Io gli ho detto che lo stadio con i nostri tifosi è meraviglioso ma ricordiamoci che è al 50%. Se noi lottiamo e vinciamo le partite è per merito loro. Ci auguriamo di avere tutti a disposizione".