Pellegrini, 7 anni fa l’esordio in Serie A contro il Cesena

Al 67’ l’attuale capitano sostituisce Salih Ucan mettendo a referto la prima presenza con la Roma

Cesena, 22 marzo 2015. Al 67' di una partita che aveva ben poco da raccontare se non il gol di De Rossi arriva l'esordio di quello che poi sarebbe diventato l'erede di Capitan Futuro. Un’importante attestato di stima da parte di Garcia che ha buttato Pellegrini nella mischia con la partita tutt’altro che in ghiaccio e con il pericolo di linciaggio dietro l’angolo data la sconfitta incassata per mano della Sampdoria nel turno precedente. Quella alla ventottesima giornata è stata l’unica presenza di Lorenzo quell’anno. La stagione successiva si trasferisce a Sassuolo dove segnerà 11 gol in 54 gare partecipando alla conquista dell’Europa per i neroverdi. Con Di Francesco in panchina ritrova la Roma nel 2017-2018. Il centrocampo d’oro formato da Nainggolan, De Rossi e Strootman non gli lascia spazio ma Pellegrini sfrutta al meglio le occasioni concesse tanto da essere un ricambio fisso. A fine stagione segnerà tre gol. L’anno dopo, infortuni permettendo, diventa un titolare inamovibile della squadra fino all’esplosione di quest’anno con Mourinho. A dieci giornate dalla fine Lorenzo, diventato capitano, sta vivendo la sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo con 8 gol. Alcuni di questi anche molto pesanti come quello contro il Cagliari, la doppietta contro la salernitana o il rigore all’ultimo secondo contro l’Udinese di una settimana fa.