Pellegrini 200 con lode: la Roma piega la Samp (0-1). Giallorossi quarti – FOTO

Basta un gol del capitano su calcio di rigore. Mourinho batte il suo amico Stankovic. Domenica la sfida col Napoli

Daniele Aloisi

La Roma trova la terza vittoria di fila grazie al gol di capitan Pellegrini e si gode il quarto posto in solitaria. Mou schiera di nuovo la coppia Abraham-Belotti e lascia in panchina Zaniolo. Poche, anzi pochissime, emozioni nel primo tempo. L'unica è a tinte giallorosse con il gol del vantaggio firmato da Lorenzo Pellegrini. Il capitano festeggia le 200 presenze in Serie A con la rete dagli 11 metri. Penalty conquistato dal numero 9, secondo di fila dopo quello di domenica contro il Lecce. Nel secondo tempo due grandi occasioni per il raddoppio. Audero è bravo a respingere le conclusioni di Belotti e Zaniolo. La Samp non è mai pericolosa e i giallorossi portano a casa tre punti d'oro. Domenica è in programma il big match con il Napoli.

Poche emozioni nella prima frazione ma la Roma va avanti

La Roma va a caccia della terza vittoria di fila in campionato. Mourinho sorprende ancora e lascia in panchina Zaniolo. Davanti Abraham e Belotti, in mezzo al campo c'è Camara. Al 5' Abraham va sulla fascia, crossa in mezzo e Ferrari tocca col braccio. Di Bello viene richiamato dal Var e concede il penalty. Sul dischetto va Lorenzo Pellegrini che trova il primo gol in campionato. Si riscatta dopo l'errore dagli 11 metri contro l'Empoli.

Al 20' si fa vedere la Samp su calcio di punizione. Parte Gabbiadini col sinistro ma la sfera impatta sulla barriera. Il capitano dei giallorossi rischia di uscire dal campo dopo uno scontro di gioco con Villar. Dopo l'intervento dello staff medico rientra in campo e Mourinho tira un sospiro di sollievo. Al 31' arriva il primo ammonito del match: cartellino giallo per Ibanez. Al 38' finisce nella lista dei cattivi anche Rincon per un fallo su Pellegrini. Ancora protagonista il capitano che illumina il Ferraris con un bellissimo lancio per El Shaarawy. Il 'Faraone' entra in area ma scivola nel tentativo di servire Abraham. Finisce la prima frazione sul risultato in favore della Roma.

La Roma passa a Genova: giallorossi quarti

Cambia Stankovic ad inizio ripresa. Entrano Murru e Pussetto ed escono Augello e Leris. Sfiora il raddoppio la Roma al 55'. Abraham manda Belotti nello spazio, il Gallo si trova davanti ad Audero che è bravo a respingere il tiro con il piede sinistro. Altre due sostituzioni per la Samp al 59': dentro Quagliarella e Verre per Gabbiadini e Rincon. L'ex Roma viene ammonito qualche istante dopo per un brutto intervento su Cristante. I giallorossi sono in difficoltà e Mourinho cambia le carte in tavola. Lo Special One manda in campo Zaniolo e Matic e richiama in panchina Abraham e Camara.

L'attaccante va subito vicino alla rete, ottima imbucata da parte di Zalewski per Nicolò che col destro si fa ipnotizzare dall'estremo difensore avversario. Altra chance per la Roma al 76'. Zaniolo recupera palla su Colley, supera Ferrari in area ma strozza troppo la conclusione e la palla finisce fuori. Si rivede dopo l'infortunio al ginocchio Karsdorp che entra al posto di Zalewski. I giallorossi trovano il gol del raddoppio col numero 22 ma la rete viene annullata per fuorigioco. Dopo 5 minuti di recupero finisce il match. Vince la Roma e vola al quarto posto.

Sampdoria-Roma 0-1, il tabellino

SAMPDORIA(4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (Murru 46'); Leris (Pussetto 46'), Rincon (Verre 59'), Villar, Djuricic (Sabiri 75'); Gabbiadini (Quagliarella 59'), Caputo. Allenatore: Stankovic A disposizione: Contini, Amione, Verre, Sabiri, Conti, Vieira, Pussetto, Quagliarella, Yepes, Murru, Trimboli.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski (Karsdorp 83'), Cristante, Camara (Matic 69'), El Shaarawy (Spinazzola 75'); Pellegrini; Abraham (Zaniolo 69'), Belotti (Bove 83'). A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Spinazzola, Karsdorp, Vina, Matic, Bove, Shomurodov, Zaniolo. Allenatore: Mourinho

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi Assistenti: Valeriani - Margani Quarto Ufficiale: Serra Var: Aureliano Avar: Peretti

Marcatori: Pellegrini 8' (R)

Ammoniti: Ibanez (R), Rincon (S), Pellegrini (R), Pussetto (S), Zaniolo (R)