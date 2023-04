Pellegrini 100 e lode: la Roma piega l’Udinese 3-0. Giallorossi a +5 sull’Inter

I giallorossi blindano il terzo posto. In gol anche Bove e Abraham, giovedì il Feyenoord

Pellegrini festeggia la 100esima con la fascia al braccio e trascina la Roma: 2-0 contro l'Udinese. In gol anche Edoardo Bove e Tammy Abraham. Terzo posto blindato e allungate le distanze sulle milanesi. Milan a -3 e Inter a -5. Mou parte senza Ibanez e Spinazzola con Belotti dal 1' davanti. Nel primo tempo soffre pochisismo e passa meritatamente in vantaggio. Cristante sbaglia il rigore ma arriva pronto Bove a ribadire in rete. Secondo gol con la maglia giallorossa dopo quello dell'anno scorso col Verona. Nella ripresa arriva subito il gol del 2-0. Segna Lorenzo Pellegrini al 55' dopo le tante critiche ricevute in settimana. Al 69' va ad un passo dal 2-1 l'Udinese, ma Rui Patricio neutralizza il penalty a Pereyra. Nel finale c'è anche gloria per Abraham Giovedì la sfida col Feyenoord.

Cristante sbaglia il rigore, ma ci pensa Bove: 1-0 all'intervallo — Mourinho lascia fuori Ibanez e Spinazzola. Partono dal 1' El Shaarawy e Llorente, davanti c'è Belotti. Occasione per la Roma al 12'. Cross di Wijnaldum per Cristante che svetta di testa ma non centra la porta. Si affaccia l'Udinese al 20': punizione dalla distanza di Samardzic che si spegne tra le braccia di Rui Patricio. Un giro d'orologio più tardi va a un passo dal vantaggio la Roma. Flipper impazzito in area con la palla che arriva sulla testa di Mancini. Silvestri nega la rete al centrale. Spinge ancora la formazione di Mourinho: ci prova Gini ma il portiere bianconere risponde e devia la sfera in angolo. Al 35' viene assegnato un calcio di rigore ai giallorossi per un tocco di braccio in area di Pereyra. Sul dischetto va Cristante che colpisce in pieno il palo. Sulla ribattuta arriva Bove che sigla il gol dell'1-0. Prima della fine del primo tempo ci prova Pellegrini su punizione. Si distende e para Silvestri.

Pellegrini si riprende la Roma: terzo posto blindato — Nessun cambio per Mourinho e Sottil all'inizio del secondo tempo. Al 55' trova il raddoppio la Roma. Ottimo pallone in verticale di Belotti per Pellegrini che trova il suo terzo gol in campionato. Liberazione per il capitano dopo le tante critiche ricevute in settimana. Rete con dedica verso la Curva Sud che lo ha sostenuto fin dall'inizio della gara. Al 60' il primo cambio: esce Wijnaldum ed entra Matic. Al 69' calcio di rigore per i bianconeri. Sul dischetto va Pereyra che sbaglia, miracolo di Rui Patricio. Triplo cambio per i giallorossi a 15 minuti dalla fine del match: Spinazzola, Abraham e Zalewski prendono il posto di El Shaarawy, Belotti e Celik. Al 90' arriva il gol di Abraham che di testa batte Silvestri. La Roma vince 3-0 e blinda il terzo posto.

Roma-Udinese 3-0, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik (74' Zalewski), Cristante, Bove, El Shaarawy (74' Spinazzola); Pellegrini (89' Tahirovic), Wijnaldum (60' Matic); Belotti (74' Abraham). A disposizione: Svilar, Boer, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola, Darboe, Camara, Zlaewski, Matic, Tahirovic, Volpato, Abraham, Majchrzak, Solbakken. Allenatore: Mourinho.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Perez N.; Ehizibue, Samardzic (78' Pafundi), Walace, Lovric (78' Nestorovski), Udogie (86' Masina); Pereyra; Success (78' Thauvin). Adisposizione: Padelli, Piana, Masina, Zeegelaar, Ebosele, Pafundi, Thauvin, Nestorowski. Allenatore: Sottil.

Arbitro: Giua. Assistenti: Preti-Lombardo. IV uomo: Sacchi. Var: Banti. Avar: Manganiello

Marcatori: Bove 37' (R), Pellegrini 55' (R), Abraham 90' (R)

Ammoniti: Pereyra (U), Success (U), Ehizibue (U), Mancini (R)