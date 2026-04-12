Pedullà contro Ranieri: “Ha destabilizzato l’ambiente, la Roma è più importante”

Le parole di Claudio Ranieri nel prepartita di Roma-Pisa continuano a far discutere l'ambiente giallorosso e non solo. A tal proposito, è intervenuto anche il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sul proprio canale Youtube ha mostrato il suo disaccordo totale con l'uscita del senior advisor: "Prima di una partita non si può destabilizzare così. Con tutta la stima per Ranieri, per la sua Roma nel cuore, non può destabilizzare facendo capire che aveva contattato altri allenatori e Gasperini lo ha preso la società. E io avevo letto altre cose di Ranieri alla presentazione del tecnico. È sintomo di una distonia e di un rapporto inesistente. Gasperini non lo scopriamo a 67 anni, è sempre stato questo. Con Sartori ha lavorato all'Atalanta per 6 anni da separato in casa e la società gestiva. Sono rimasti tanti anni pur non andando d'accordo, ma c'era una società che gestiva, smussava gli angoli, non metteva in piazza le cose. Poi Sartori è ripartito da Bologna, ma i risultati sono arrivati e nessuno ha enfatizzato queste cose".

Pedullà rincara la dose: "Ranieri poteva dire in separata sede a Gasperini quello che ha detto in pubblico. Voleva rispondere alla conferenza? Padrone, ma la Roma è troppo più importante. Ranieri è stato uno straordinario allenatore, ma per fare il dirigente devi avere un equilibrio, non andare di pancia. Devi rispettare il momento del tuo club. Gasperini di certo non poteva fare un campionato con 17 giocatori, le prime scelte magari sono sfumate dopo mesi di trattative. Non settimane, ma mesi. Rios trattato un mese e mezzo prima del Benfica. Su Fabio Silva settimane sprecate. A dicembre Raspadori, lo hai atteso per una vita e non ti sei accorto che ti stava dando il due di picche. Ci hai lavorato un mese e mezzo su Zirkzee, poi Malen è arrivato e la società ha solo firmato, non ha fatto trattative. Ma oltre questo, a pochi minuti dalla partita la Roma deve pensare al campionato e alla partita, all'obiettivo. Ma evidentemente Massara e Ranieri hanno voluto portare tutto in pubblico, queste schermagllie, e per me è un errore soprattutto per il tipo di risposta e che proporrà - prima dell'Atalanta - una settimana su Gasperini, Ranieri e Massara. Non rispondendo Ranieri avrebbe reso Roma-Pisa una partita normale. I panni sporchi vanno lavati in casa propria, altrimenti si fanno solo danni".