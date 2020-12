Pedro, un po’ di riposo per riprendersi la Roma

Dopo la partenza a razzo con tre gol e altrettanti assist nelle prime sette giornate, la luce fortissima di Pedro è diventata più fioca. Lo spagnolo resta uno dei leader indiscutibili della squadra, scrive “Gazzetta.it“, ma pare risentire della mancata preparazione in estate, quando fu costretto a rimanere fermo per la lussazione della spalla. Un periodo no certificato anche dall’espulsione rimediata contro il Sassuolo: per questo Fonseca sta pensando di dargli un po’ di riposo, con la possibilità di fargli mettere benzina nelle gambe per riavere presto il giocatore ammirato nelle prime giornate. Contro il Cagliari potrebbe partite dalla panchina, ma in aiuto di Pedro ci sono pure gli undici giorni di pausa tra la gara con il club rossoblù e quella contro la Sampdoria, in programma il 3 gennaio.