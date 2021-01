Pedro, tredici anni dal debutto col Barcellona: “La stessa voglia di sempre” – VIDEO

Pedro festeggia oggi 13 anni dal suo esordio in Liga con il Barcellona e ha voluto celebrare questo momento tramite un video postato sui propri canali social. Poco più di due minuti non bastano però per rivivere i tanti momenti gloriosi trascorsi sul campo e le tante giocate che hanno fatto impazzire i propri tifosi. Un Mondiale, un Europeo, tre Champions League, cinque campionati spagnoli ed campionato inglese sono solo alcuni dei tantissimi titoli vinti dal classe ’87, che ha militato in due grandi club come Barcellona e Chelsea. “Tredici anni dal mio debutto, ma la stessa voglia di sempre” il suo commento.

https://www.instagram.com/tv/CJ8CX0uq5Qn/?utm_source=ig_web_copy_link