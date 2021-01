Pedro suona la carica: “Avanti insieme, sempre forza Roma” – FOTO

Una vittoria per scacciare, quantomeno per un secondo, le scorie dell’ultima settimana. La rete allo scadere di Pellegrini contro lo Spezia ha ridato nuova serenità ed energia ai calciatori giallorossi, che sui social hanno voluto subito commentare il risultato caricando i tifosi. “Tutti insieme, sempre Forza Roma!!!“, questo il commento di Pedro, che era in tribuna vicino a Edin Dzeko e agli altri indisponibili come Juan Jesus. Il brasiliano ha omaggiato i compagni – “Siete fantastici, vi voglio bene” – mentre Cristante, così come Calafiori, ha lasciato ai tifosi un semplice “Daje” sul suo profilo Instagram.

“Abbiamo lottato, sofferto e vinto da squadra” ha sottolineato Marash Kumbulla. “Vittoria indimenticabile” è il commento di Gonzalo Villar.