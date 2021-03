Pedro: “Roma la scelta giusta, qui sono felice. Il nostro obiettivo è tornare in Champions”

A inizio stagione sembrava un intoccabile. Poi il calo, anche a causa di qualche problema fisico di troppo. Ora Pedro vuole tornare al centro della Roma. Questa sera contro lo Shakhtar, molto probabilmente, giocherà titolare per la seconda partita consecutiva. L’ex Barcellona ha parlato della sua avventura in giallorosso a Diario de Avisos. Le sue parole: “Sono molto contento a Roma sia a livello di squadra che a livello personale. Dal primo momento tutti mi hanno accolto come uno di loro, sia i giocatori che i tifosi. Spero di fare bene anche qui. Il calcio inglese è più fisico e dinamico, qui in Italia le squadre sono più difensive e tattiche. È più difficile creare spazi per gli attaccanti, ma mi sto adattando bene nel mio primo anno in Serie A”.

“Il nostro obiettivo principale è tornare in Champions League. Speriamo di riuscirci – continua Pedro – perché è dove la Roma merita di essere il prossimo anno. Il Braga ha una grande squadra e siamo riusciti a batterla, ora affrontiamo una squadra molto forte, con grandi qualità e per questo non sarà facile riuscire a passare il turno. Ma vogliamo continuare a giocare l’Europa League, quindi speriamo di poter fare due grandi partite contro lo Shakhtar e poter approdare ai quarti di finale”.