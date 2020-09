Pedro: “Roma grande opportunità. Dispiace per l’infortunio di Zaniolo, è un giocatore fantastico”

Ieri è stato anche il giorno di Pedro Rodriguez, fiore all’occhiello di questa campagna estiva della Roma. Lo sapagnolo si è presentato ieri in conferenza stampa, poi ha risposto anche ad alcune domande dei tifosi giallorossi attraverso ‘socios.com’:

Cosa pensi dei tifosi della Roma?

Sono molto contento di stare qui, in questo nuovo progetto. La speranza è fare una buona stagione e vincere qualche trofeo per i tifosi.

Come ti sei sentito dopo che hai firmato con la Roma?

Molto felice, è stata una grande opportunità per la mia carriera fare un’esperienza in un paese come l’Italia e avere l’opportunità di giocare in un campionato come la Serie A. Avrò anche l’opportunità di imparare una nuova lingua. Il giorno del mio arrivo in Italia ero molto felice, per l’affetto dei tifosi e della squadra. Ringrazio la Roma per questa opportunità.

Chi ti ha impressionato maggiormente?

Ci sono tanti giocatori forti, alcuni non li conoscevo bene, come Pellegrini. Mi dispiace per l’infortunio di Zaniolo, un giocatore fantastico e potente che avrebbe potuto dare una grossa mano alla squadra in questo avvio. Gli auguro di essere pronto il prima possibile e dare il suo contributo. Conoscevo poi Dzeko e Mkhitaryan, giocatori di un gran livello e che mi hanno impressionato. In linea generale abbiamo una buona squadra per competere.