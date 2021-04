Pedro pubblica la Sud a Trigoria: “Spero di poter aiutare la Roma al ritorno”

Lo spagnolo si è infortunato contro il Torino ma si augura di rientrare tra una settimana

La festa di colori e passione dei tifosi di tutta la Sud ieri non ha lasciato indifferente nessuno. Neanche Pedro, che la Curva non l'ha purtroppo mai vista dal vivo all'Olimpico da giocatore della Roma. Lo spagnolo stamattina ha postato sui social un video con le immagini di ieri: "Purtroppo oggi non potrò essere con la squadra ma spero di recuperare in tempo per aiutarla al ritorno - il suo messaggio -. La Roma non si discute, si ama! Daje e Forza Roma!". L'ex Chelsea e Barcellona si è fermato nella partita contro il Torino per un infortunio alla coscia che l'ha costretto a saltare le ultime partite. Sulla trequarti stasera ci saranno Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan: giocheranno alle spalle di Dzeko.