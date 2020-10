Pedro: “Contento per il primo gol”. Mancini: “Non vedevamo l’ora di vincere” – FOTO

Pedro si prende la Roma. L’ex Chelsea e Barcellona ha deciso con una perla la sfida di ieri sera contro l’Udinese, consegnando ai giallorossi i primi tre punti stagionali. Una vittoria e un gol che Pedro ha celebrato con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Molto contento per la vittoria di ieri della squadra e per il mio primo gol con questa maglia. +3 DAJE ROMA!!”. Altrettanta soddisfazione per la vittoria ottenuta ieri alla Dacia Arena l’ha mostrata Gianluca Mancini, autore di una buona prova nella giovanissima retroguardia a tre di Paulo Fonseca. Anche il difensore ha pubblicato una propria foto su Instagram accompagnata da un messaggio: “Non vedevamo l’ora di tornare a vincere. Con determinazione e da vero gruppo, avanti sulla nostra strada. Forza Roma!”