Pedro: “L’obiettivo è vincere sempre e provare a lottare per lo scudetto”

Pedro firma la prima vittoria stagionale della Roma con un gol capolavoro contro l’Udinese. Lo spagnolo ex Chelsea ha detto la sua al termine del match:

PEDRO A DAZN

Hai scelto un gol da tre punti

Contento per il lavoro della squadra e per i tre punti. Abbiamo fatto una buona partita, la soddisfazione è di tutta la squadra

Per cos’erano il cuore e il “tre” fatto con le dita nell’esultanza?

Per la famiglia, i figli e la mia compagna. Il cuore per una persona molto cara recentemente scomparsa.

Una vittoria non scontata. Come mai è stato così difficile portare a casa i tre punti?

Creare spazi contro una squadra compatta è difficile però siamo riusciti a vincere.

Sarai “il cocco del presidente” adesso…

No, ora pensiamo alla partita successiva. Noi pensiamo sempre a vincere le partite.

Dove può arrivare la Roma?

Abbiamo l’obiettivo di vincere sempre e provare a giocare per lo scudetto. Proveremo a entrare in Champions.