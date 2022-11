Pedro: “La Lazio rispecchia i miei valori. Voglio segnare di nuovo alla Roma”

Le parole dell'esterno spagnolo: "Segnare contro la Roma è stato importante per me, il miglior modo per legare con i tifosi"

In vista del derby di domenica, Pedro, uno dei grandi ex del match insieme a Romagnoli, ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale della Serie A. L'esterno spagnolo si è soffermato in particolare sulle differenze tra i due club: "Segnare contro la Roma è stato importante per me, il miglior modo per legare con i tifosi, l’ambiente e la società. Ho avuto la fortuna di giocare per entrambe le squadre della città ma la Lazio rappresenta il mio carattere e il mio stile di gioco. Mi rivedo nei valori del club". Questo il primo messaggio di Pedro che poi conclude parlando della sfida di domenica: "Sarà una partita intensa e i ritmi sono molto alti. Ci saranno molti falli e dobbiamo giocare il nostro calcio come facciamo sempre. Dobbiamo essere al massimo della forma per portare a casa i tre punti. È una partita fondamentale. Sono pronto ad aiutare la squadra con un gol”.