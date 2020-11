Pedro: “Ieri non abbiamo fatto bene, ma mi fido della squadra” – FOTO

Primo passaggio a vuoto stagionale per la Roma di Fonseca, che ieri è uscita con le ossa rotte dal San Paolo rimediando una sonora sconfitta per 4 a 0. Prestazione incolore anche per Pedro, tra i migliori di questo avvio romanista, che ha voluto però caricare il gruppo in vista dei prossimi impegni sul suo profilo Instagram: “Ieri non è stata una buona partita ma ho molta fiducia in questa squadra. Adesso voltiamo pagina e pensiamo già alla prossima sfida. Tutti insieme!“. Stesse dichiarazioni anche per Villar: “Ieri non è stata la nostra partita, ma restiamo uniti“. Dopo l’impegno in Europa League contro lo Young Boys, per i giallorossi ci sarà il complicato Sassuolo, reduce dalla brutta prestazione contro l’Inter di Antonio Conte e voglioso di rifarsi subito.