Pedro esulta: “Grande risultato e grande lavoro di squadra”. Smalling: “Bravi ragazzi” – FOTO

L’euforia è difficile da scacciare. La Roma è ad Amsterdam, dove farà la seduta di scarico per poi tornare nella capitale nel pomeriggio, ma per i giocatori giallorossi è ancora tempo di festa. Per qualche ora ancora, poi tutti i pensieri saranno sul Bologna. Pedro stamattina ha voluto dedicare ancora un messaggio al successo di ieri con l’Ajax: “Grande risultato e grande lavoro di squadra. Avanti così, forza Roma!”, ha scritto su Instagram. Ieri la sua esperienza è stata fondamentale: da una sua giocata è nato anche il calcio d’angolo del gol di Ibanez del 2-1.

Euforia social anche per Smalling: “Bravi ragazzi”, ha scritto in una storia pubblicando la foto dell’esultanza dopo il gol di Pellegrini. Fonseca spera di recuperarlo per il ritorno per continuare a coltivare il sogno in coppa.