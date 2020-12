Pedro esulta: “Calafiori, che golazo. Adesso pensiamo al Sassuolo”

C’è anche lo zampino di Pedro nella vittoria per 3-1 della Roma contro lo Young Boys che è valsa la qualificazione ai sedicesimi di Europa League da primi del girone. Lo spagnolo è stato uno dei protagonisti del primo tempo, per poi lasciar spazio a Mkhitaryan nella ripresa nella più classica delle staffette. L’ex Chelsea e Barcellona stamattina ha “esultato” sui social: “Primi nel girone. Gran lavoro di tutta la squadra. Adesso pensiamo a domenica: ci aspetta un’altra partita difficile. Continuiamo così. Complimenti a Calafiori per il golazo. Forza Roma”.

Anche il connazionale Pau Lopez ha commentato su Instagram il successo di ieri: “Vittoria, qualificazione e primo posto del girone. Continuiamo così”. @forzaroma Email