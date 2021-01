Pedro: “E’ stato un duro colpo. Nei momenti difficili più uniti che mai” – FOTO

La Roma perde in casa contro lo Spezia tra mille polemiche, causate sia dal risultato (2-4) che dalle sei sostituzioni operate da Fonseca. Pedro, uno dei più esperti del gruppo, ha commentato così la sconfitta di ieri: “Molto delusi e duro colpo per tutta la squadra. Nei momenti difficili più uniti che mai. Forza Roma“. Questo il post su Instagram da parte dell’attaccante spagnolo, che a mente fredda decide di affidarsi ai suoi profili social per commentare il ko in Coppa Italia.