Pedro: “E’ speciale segnare nel derby. La vittoria è per i romanisti” – FOTO

L'attaccante della Roma esulta ancora dopo la rete decisiva segnata alla Lazio

Il ritorno al gol nella serata più importante. Con una perla Pedro stende la Lazio e torna almeno in parte nel cuore dei tifosi della Roma. Lo spagnolo era stato tra i più deludenti negli ultimi mesi, ma la rete decisiva siglata nel derby potrebbe essere un nuovo inizio. E' certamente ciò che si augura il giocatore, ancora entusiasta per il successo. "Una sensazione molto speciale aver segnato nel derby. Una vittoria molto voluta da tutta la squadra e dedicata a tutti i romanisti. Sempre Forza Roma!!" il suo messaggio su Instagram. In attesa di conoscere il futuro, una bella soddisfazione anche per uno che, in carriera, ha già conquistato ben 25 trofei.