Pedro: “Periodo difficile per me, ma ho dato tutto. Derby speciale”

Lo spagnolo ha segnato da ex stasera: "I tifosi mi hanno accolto benissimo, voglio dare tutto per questa squadra"

Redazione

Partita strana per Pedro Rodriguez, che solo quattro mesi fa ha segnato alla Lazio con la maglia della Roma. Oggi è invece successo il contrario, nel più classico dei gol dell'ex. Lo spagnolo ha parlato al termine del derby delle sue sensazioni:

PEDRO A DAZN

Sei entrato nel cuore dei tifosi con questo gol. Sì sono felice e contento per questa vittoria, è importante per noi e per i tifosi. Dopo 4 partite che non vincevamo oggi era un derby speciale per me. Abbiamo fatto una partita bellissima, contento per la squadra e l'allenatore che ha fatto un'idea di gioco aggressiva dall'inizio. Abbiamo fatto due gol e una buona partita.

Cosa significa per te che 4 mesi fa hai segnato con l'altra maglia? Mi sento bene qua, sono molto felice di giocare alla Lazio. Tutti i tifosi quando sono arrivato mi hanno accolto nel modo migliore possibile. C'è una buona famiglia, sono molto contento di giocare per Sarri che ha un'idea di gioco che mi piace molto. Penso che abbiamo fatto una partita bellissima, il derby è sempre difficile.

Sai quali sono gli altri due giocatori che hanno segnato con le due maglie nel derby? Sono 2 no? Sono contento di questo e della storia, voglio dare tutto in campo per la squadra, sono contento di fare questo. E' storia ma più importante era la vittoria e segnare per me perché era un momento importante nella mia carriera.

Oggi hai conosciuto il derby di Roma con i tifosi, dove lo metti con le tue città dove sei stato? Sicuramente uno dei più forti del mondo perché tutta la settimana si parla di questa partita, tutta la gente che ti ferma per strada ti chiede di fare bene per questa partita che è importante per la città. Do tanto valore a questa partita, ho giocato in carriera tanti derby ma questa per me è una delle emozioni più forti del mondo.

PEDRO A LAZIO STYLE

Che sensazioni hai avuto dopo il gol? Emozione speciale, era un derby speciale per me. La squadra ha combattuto ed è importante perché arrivavamo da un periodo negativo. Abbiamo giocato bene e sono contentissimo per la società e i tifosi.

Che vuol dire avere un allenatore che stimola come Sarri fa con te? Sarri è un allenatore top. Abbiamo lavorato bene in settimana, lui sa come motivarci per le partite. È importante per la squadra e per me. Per questo ho voluto festeggiare il gol con lui. Era importante vincere per la fiducia.

Ci sono differenze tra Roma e Lazio prima del derby? C’è motivazione per giocarlo bene. È una tensione speciale. Uno dei derby migliorI del mondo perché è coinvolta tutta la città. Sapevamo di dover giocare bene per vincere e lo abbiamo fatto.

Hai fatto ballare lo stadio? “Questo è importante per me. Non si può spiegare a parole, dobbiamo dire grazie a tifosi per il supporto.

90’ minuti tirati, è la prima volta che non vieni sostituito, stai meglio? La partita ti dà una carca diversa per arrivare alla fine. Gli ultimi minuti ero stanco, ma ho cercato di fare tutto per la squadra. Giocare 90’ per me è importante perché non ho fatto pre-stagione ma ho giocato da subito. I compagni mi aiutano e il mister ha fiducia in me, questo mi aiuta.