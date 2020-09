Pedro: “Contento dell’esordio con questa maglia, ma che peccato non aver vinto” – FOTO

Esordio dolce e amaro per Pedro. L’esterno spagnolo è stato scelto a sorpresa da Fonseca tra i titolari, poi è rimasto addirittura in campo per tutto il match: “Sono molto contento di aver giocato la mia prima partita con questa maglia e questa grande squadra – ha scritto sui suoi account social -. È un peccato non aver vinto, ora pensiamo alla prossima. Daje Roma”.

La sua prestazione ha soddisfatto sia Fonseca che i tifosi. Cinque tiri, due in porta più la clamorosa occasione nel finale di primo tempo. Nella Roma è anche il calciatore che ha corso di più: oltre 11 chilometri, meglio anche di Mkhitaryan e Veretout.