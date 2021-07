Pedro compie 34 anni, Villar: “Grazie per quello che mi hai insegnato” – FOTO

Il centrocampista spagnolo ha voluto festeggiare il compleanno dell'amico e compagno di squadra

Oggi è il compleanno di Pedro, che compie 34 anni. Il calciatore spagnolo, fuori dai piani di José Mourinho e già in partenza dopo la sua prima stagione alla Roma, è stato festeggiato dal connazionale Gonzalo Villar che ha condiviso una storia, un messaggio affettuoso rivolto al compagno di squadra: "Grazie per tutto quello che mi hai insegnato fin dal primo giorno...felici 34 anni fratellino! Ti voglio bene amico! Pedrinsky". Lo stesso Pedro sul proprio profilo Instagram ha condiviso una foto con tanti palloni a formare il numero 34 e con indosso il completo dell'AS Roma, ringraziando tutti per i numerosi messaggi di auguri ricevuti.