Pedro celebra i 6 milioni di followers su Instagram: sorteggio per regalare sei maglie

Alla Roma Pedro ha portato tanto, in campo e fuori. Qualità, velocità, gol, esperienza, mentalità e… followers. Il giocatore spagnolo ha raggiunto i 6 milioni di fans su Instagram, traguardo niente male per un personaggio molto amato in ogni squadra di cui ha vestito la maglia, dal Barcellona al Chelsea e ora la Roma. Per celebrare questo numero, Pedro ha pubblicato su Instagram un video di esultanza con tanto di sorteggio per avere in regalo una sua maglia: “6.000.000 su Instagram!! Sei milioni di volte grazie!!! Per festeggiare questo traguardo, regalo sei maglie. Participa al sorteggio: seguimi e metti ‘like’ a questo messaggio”.