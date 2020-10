Pedro: “Partita difficile ma buona vittoria di squadra. Avanti così e daje Roma” – FOTO

Partita tra le riserve, quella di Pedro ieri sera allo Stade de Suisse contro lo Young Boys. Chiamato con la sua leadership a guidare insieme a Cristante una formazione rivoluzionata dal turnover di Fonseca, l’esterno spagnolo ha analizzato sul suo profilo Instagram il match d’esordio in Europa League, vinto alla fine per 1-2 con gol di Bruno Peres e Kumbulla: “Partita molto difficile ma buona vittoria di tutta la squadra per iniziare in Europa. Avanti così. Daje Roma!”. L’ex Chelsea è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio giallorosso e, fino ad ora, non ha perso una gara con la Roma.